Vuelve a estar activa en sus redes sociales. Luego de varios días de ausencia en Instagram, Sheyla Rojas reapareció tras el escándalo que se desató por su pasado romance con Luis Advíncula. Y aunque decidió ausentarse hasta de su programa sabatino, ahora ya está lista para sus seguidores.

Recientemente, la rubia exconductora utilizó sus historias de Instagram para compartir un reflexivo pensamiento, que hace referencia a las críticas que viene recibiendo por su desempeño en las canchas del amor.

“Te amo. Probablemente estés pensando ‘ni siquiera me conoces’. Pero si la gente puede odiar sin razón, yo puedo amar”, dice el mensaje de la exchica reality, que compartió originalmente en inglés.

Sheyla Rojas envía misterioso mensaje en Instagram

OTRA REFLEXIÓN DE SHEY SHEY

Hace unos días, Sheyla Rojas compartió una fotografia en la que hace saber su sentir en este momento: “Cada suceso inesperado de este trayecto llamado vida no solo me ayuda a ser la mujer atrevida que todos ven, sino también me recuerda que soy vulnerable”.