Sheyla Rojas, a través de ‘América hoy’, le puso los puntos sobre las íes a Paula Manzanal y aclaró que no sigue, en redes sociales, a su actual novio como ella aseguró.

“A mí me parecen innecesarios ese tipo de comentarios. Para mí, ella no es un tema importante, pero no me gustan esos chismes. Conozco a su novio más años de los que ella misma lo conoce. Cuando me enteré que estaba con ella, lo eliminé de mis amigos”, dijo Sheyla.

Por otro lado, la ‘leona loca’ sostuvo que acaba de cumplir un año de relación con su novio Sir Winston y no descartó que vaya a casarse y tener hijos con el mexicano.

“Hoy (ayer) vamos a celebrar, arrancamos desde temprano. Él ha sido un superapoyo para mí, mi hijo y familia. Ha sido un año bonito, claro que no fue perfecto porque pasamos por algunas cositas, pero con él tengo mucha paz”, detalló.

SHEYLA AMIGA DE SU SUEGRA

A su vez, contó que su ‘suegra’ estuvo en la casa que comparte con Sir Winston y le preguntó cuándo ‘encargaba’. “Mi suegra me preguntó cuándo los nietos y bueno, mi novio es una persona metódica. Supongo que cuando me proponga matrimonio y me pida la mano, el siguiente paso será tener hijos porque yo quiero tener dos más, una niña y niño”, afirmó Sheyla.

