¿Resentida? Tal parece que atrás quedaron las palabras amorosas y abrazos que alguna vez se dieron Sheyla Rojas y Natalie Vértiz , pues ambas fueron integrantes de ‘Esto es Guerra’ y hasta la rubia fue una de las invitadas al matrimonio de la modelo con Yaco Eskenazi; pero tras la presentación de la también empresaria como conductora de ‘Estás en Todas’ , ‘Shey Shey’ habría tomado la radical decisión de borrar de sus redes sociales a su ahora ‘ex amiga’ y al programa sabatino de América Tv, que le habría dado la espalda tras el escándalo de los viajes y polémicos chats que pusieron al descubierto un affaire con Luis Advíncula .

El programa ‘Instarándula’ presentó pruebas que tanto Sheyla como Natalie se dejaron de seguir en Instagram y la polémica ‘leona loca’ también borró a ‘Estás en todas’, confirmando así que no regresará más al espacio sabatino.

¿Estará resentida con Natalie? De acuerdo al espacio que conduce el periodista de espectáculos ‘Samu’, el anuncio de Natalie Vértiz no habría gustado a Sheyla Rojas.

MAGALY SENTENCIA QUE SHEYLA NO REGRESA A ‘EET’

Magaly Medina explicó en su programa las razones por las que la rubia del escándalo con Advíncula no regresaría más a ‘Estás en Todas’ y por la que América decidió llamar a la modelo.

“Este no es el único escándalo en el que ha estado involucrada Sheyla Rojas. Un programa familiar de las mañanas debe cuidar ante sus anunciantes y ante el público todo tipo de comportamiento de la gente que da la cara”, dijo Magaly en su programa

“Parece que a Sheyla ya se le habría disculpado algunas cosas como por ejemplo esos viajes que hizo a Grecia, etc, etc. Ahora han llamado a una persona que está en el otro lado. Natalie Vértiz ha hecho una carrera bastante tranquila. Ellas dos se conocían, trabajaban en el mismo canal, se han entrevistado, pero ahora dejaron de seguirse lo que quiere decir que a Sheyla no le ha hecho ninguna gracia que Natalie Vértiz conduzca ahora el programa con Choca Mandros”, agregó la ‘Urraca’.

“Sin duda alguna lo que quieren es cambiarle el aspecto y cambiarle la cara al programa ‘Estás en Todas’ y no tenga aura de escándalos y Natalie Vértiz ha hecho una carrera de modelo y no ha estado involucrada en escándalos, es una muchacha bastante profesional y que no da que hablar para nada”, recalcó la periodista.

Magaly Medina y las razones por las que Sheyla Rojas no volverá a EET (ATV/Magaly Tv: La Firme)