Salón de belleza de Sheyla Rojas cierra definitivamente y socia culpa a programa de Peluchín y Gigi Mitre | VIDEO

Hace unos días, la Casona Salón, salón de belleza del que Sheyla Rojas era socia, anunció su cierre definitivo a través de redes sociales. Por eso, un equipo de Válgame Dios llegó hasta el lugar para averiguar qué ocurrió.

"A veces no todo es éxito... pero siempre es aprendizaje!! Gracias mil por tanto apoyo se cierra una puerta, un proyecto al cual se le puso mucho amor y se apostó todo, algunas decisiones no son las mas acertadas, pero todo pasa por alguna razón. Bien dicen 'Los tiempos de Dios son perfectos', se lee en el mensaje vía Instagram.

La reportera logró conversar con la mamá de la socia de la conductora de TV y la señora aseguró que el negocio no prosperó por culpa del programa de Latina, pues- según ella- le hicieron mala fama.

"Por eso estamos cerrando porque tanto nos han fastidiado. Decían: 'Ahí no hay gente'. No podemos dar información porque ustedes nos han perjudicado mucho. Mándale saludos a 'Peluchín', dile que muchas gracias", declaró a las cámaras de Válgame Dios.

Sheyla Rojas cierra salón de belleza (Fuente: Latina | Válgame Dios)

Además, la mujer exigió que el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre le ofrezca disculpas por haberlos perjudicado.

"Pidan disculpas. (Ustedes tienen la culpa), demasiado, viniendo acá como lo están haciendo ahorita. No puedo dar información porque no quiero meterme en problemas. Eso es cosa de nosotros, no de ustedes", dijo la madre de la exsocia de Sheyla Rojas.

En enero de este 2019, la exparticipante de Combate y Esto Es Guerra anunció el lanzamiento de su salón de belleza ubicado en Breña. Lamentablemente las cosas