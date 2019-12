Sheyla Rojas sigue ‘deshojando margaritas’ respecto a su futuro laboral, y esta vez se animó a hablar sobre sus ‘saliditas’, su soltería y las innumerables críticas que recibe en las redes sociales y también de parte de algunos personajes mediáticos.

Sheyla, te han estado vinculando sentimentalmente con el millonario árabe Yaqoob Mubarak...

Me relacionan y me inventan romances con personas que ni conozco y que ni siquiera pasa nada. Trato de tomarlo de la mejor manera, pero a veces la gente se queda con eso.

También te han relacionado con el joyero mexicano Vicente Calderón...

Soy una mujer soltera, que tiene amigos como todo el mundo. Tenemos que dejar de lado ese pensamiento retrógrado de que las mujeres no podemos tener amigos... Yo estoy disfrutando mi soltería, así me inventen romances, no los tengo y el día que los tenga, tal vez lo diré.

¿Soltera pero nunca sola?

¡Obviamente! Siempre he tenido relaciones largas en mi vida y es la primera vez que me estoy tomando el tiempo de disfrutar y de saber lo que me gusta y lo que no.

¿Te molesta que te digan frívola e interesada?

No. Sé lo que quiero y lo que me merezco. Obviamente no me voy a meter con cualquier persona, quiero estar con alguien que admire, que me sume y me ayude a seguir adelante, y si para las personas eso es ser interesada, lo respeto, pero para mí es ser una persona que sabe lo que se merece.

¿Buscas una persona que te dé estabilidad económica?

Más allá de eso, como mujer tienes que admirar a tu pareja y admiras a una persona que sale adelante, que emprende y que sea exitosa. Eso es lo que quisiera para mi vida, ya no tengo 20 ó 25 años, tengo más de 30, tengo un hijo y quiero formar una familia. Son varios factores que como mujer los tengo bien claros.

¿Qué le dirías a Magaly Medina?

Ella ha soltado comentarios muy negativos en contra mía, que me denigran, y ninguna mujer merece eso. Ella siendo mujer y periodista ha lanzado cosas que no son verdad, sin sustento.

‘Peluchín’ también anda pendiente de ti.

Sí, para ellos mi vida es importante…

Pero ¿hay o no hay photoshop en tus fotos?

Por todo me critican, haga o no haga nada.

¿Ya renovaste con América o las ofertas son muy tentadoras?

A veces es bueno escuchar propuestas, pero estoy muy agradecida con América.

(Frank López)