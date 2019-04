Nueva acusación contra Sheyla Rojas por copiar fotos: "Te quitaron el canje en la estética de manos a la que ibas"

Una nueva acusación contra Sheyla Rojas. El programa 'Mujeres al Mando' difundió una acusación de la modelo Maricris Rubio contra la conductora de 'Estás en Todas'. Según la exVengadora, el spa de la rubia La Casona De Sheyla Salón ha copiado fotos y videos de la cuenta Instagram de su salón de belleza Khaleesi Salón.

"Me habían mandado las fotos y sí, las he visto. De hecho, es más las fotos de mi salón las tomo yo. La mayoría de fotos a las clientas se las tomo yo. Entonces sí había visto, sí me habían pasado. Me metí a ver y sí, efectivamente, vi varias fotos de unos trabajos de mi salón que estaban promocionando en su salón" , explicó Maricris Rubio.

Efectivamente, en las fotos publicadas aparecen publicaciones repetidas. Tras esta denuncia, la cuenta de Instagram de La Casona De Sheyla Salón borró todas las fotos del Salón de Maricris Rubio. Además, prohibió los comentarios de los seguidores para evitar las críticas tras la difusión de la denuncia.

Sheyla Rojas acusada de copiar fotos de su local de peluquería

Pero eso no sería todo. A través de Instagram Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe, también arremetió contra Sheyla Rojas y la calificó 'engaño' copiar fotos de otro establecimiento. "Si no pueden hacer esos trabajos en su salón, entonces que contrate personas capaces".

Pero eso no fue todo. El Zorro Zupe contó a sus seguidores que esta no sería la primera vez que la cuenta del salón de Sheyla Rojas comete esto. Según manifestó, hizo lo mismo con una estética de manos y pies y por eso le quitaron el canje.

"Por esa misma razón te quitaron el canje en la estética de manos y pies que ibas. Me lo dijo la dueña muy indignada, conch...", escribió el Zorro Zupe. ¿Responderá Sheyla Rojas sobre esta fuerte revelación?