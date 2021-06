Sheyla Rojas estuvo conectada en vivo este martes con América Hoy y habló sobre la polémica publicación que hizo en Instagram el fin de semana, donde ostentó autos de lujo y les preguntó a sus seguidores cuál elegirían para manejar ese día.

“No es como lo han vendido. Yo vivo una vida normal, tranquila. Si bien es cierto yo tengo mis cosas, pero mi novio también tiene las suyas”, dijo la exrubia defendiéndose de quienes la llaman interesada.

Asimismo, aseguró que ha trabajado desde muy joven y jamás tuvo la necesidad de buscar ayuda en otra persona. “Nunca he necesitado que un hombre me mantenga. Yo he sabido lo que es subirme a un ‘Cristo Rey’ con 20 céntimos, comer en el menú de la esquina. Toda la vida he trabajado desde muy chiquita y ahora tengo la oportunidad de estar con alguien que me engríe”, dijo Shey Shey.

Por otro lado, dijo que no está de brazos cruzados en México y que está trabajando en proyectos muy interesantes, e inclusive contó que están relacionados con el gigante del streaming, Netflix.

“Se viene un proyecto súper interesante y sé que toma su tiempo, pero ahorita estoy calmada en las redes, pero sí se viene algo en lo que estamos trabajando”, acotó Sheyla Rojas.