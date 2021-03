Sheyla Rojas olvidó el amargo episodio donde tuvo que cortar una transmisión EN VIVO tras recibir una ola de insultos por parte de personas que la criticaban duramente por la forma de vida que lleva y por no estar al lado de su hijo, quien ahora vive con su padre en España. La rubia colocó un post de reflexión en su cuenta de Instagram.

“Para mí la felicidad es vivir en el presente teniendo la habilidad de resiliencia en tu vida... Hay circunstancias, situaciones y condiciones de la vida que traen consigo un gran aprendizaje y cosas que dentro de todo no sabemos como manejarlas; pero siempre he dicho, no hay días buenos ni malos, solo días que enseñan más que otros. Al final siempre salimos más fortalecidos de las adversidades que pone la vida, vivir feliz es estar en paz... Y ¿Cómo encuentras esa paz? Confiando en Dios, cuando estás con él sueltas todo y te dejas llevar, para estar conectado con el es importante pensar bien, desear el bien y hacer el bien. Siendo agradecidos de que todo lo que pase te sirva para ser mejor. Que este camino llamado vida te ayude a crecer y todos los errores para aprender. Los cambios forman parte de la vida y los procesos también...”, posteó la rubia que ahora vive en México.

Sheyla Rojas y su mensaje de reflexión

A pesar que solo comparte sus salidas nocturnas y sus largas tomas de sol en una lujosa residencia en México, Sheyla no se ha vuelto a pronunciar sobre su vida privada, mucho menos de su menor hijo. En sus últimas declaraciones al programa de Magaly Medina, la rubia solo indicó que se quedará a vivir en el país charro .

INSULTOS EN TRANSMISIÓN EN VIVO

Sheyla Rojas se vio obligada a cortar una transmisión en vivo que realizó la tarde del último lunes vía Instagram, por una oleada de ataques de sus seguidores, quienes le preguntaron ‘cuánto cobraba’ entre otros comentarios agresivos y denigrantes.

Fue Magaly Medina quien compartió las imágenes y calificó los mensajes como ‘bastante fuertes’. “Hemos sacado los menos agrevisos”, dijo la Urraca antes de empezar a leer los comentarios. “Sheyla cuánto cobras”, “Para cuándo tu privado”, “Plástica”, “Tus labios quedaron deformes”, fueron algunos de los más suaves.

Sheyla Rojas corta transmisión en vivo por oleada de insultos

