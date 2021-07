Omayra, quien algún día fue la mejor amiga de Sheyla Rojas y quien evidenció sus constantes viajes a México, está envuelta en un escándalo al ser acusada de ladrona. El programa Magaly Medina se comunicó con su “amiga” Sinai García, quien la acusa de no devolverle 5 mil pesos.

La mujer denuncia a Omayra de ser una interesada con los hombres y de no pagarle una cuantiosa suma de dinero. Según dijo, es una extranjera que se la “vive de mojada viendo quién le da casa y depa”.

“Yo también tengo un amigo que, Omayra va y se acuesta con ellos por una noche de hotel. No tiene una estabilidad, todo lo tiene por los hombres y los hombres cuando se dan cuenta del tipo de mujer que es, la mandan a la ver***”, dice Sinai.

Además, reveló que la ‘pinky friend’ de Sheyla Rojas, también la está amenazando de hacerle daño a su menor hijo porque no sabe “con quién se metía”.

“Ella no es de aquí, viene a México a hacer muchos problemas, se mete con cualquier persona, no sabe de amistad, por dinero bota todo, entonces pues la tipa está perdiendo amistades por interesada, por traicionera”, señala.

“No, no trabaja, no hace nada de su vida, le dice a sus papás que viene estudiando un curso de pestañas, pero en realidad no hace nada”

El programa Magaly TV La Firme llamó a la cuestionada y polémica Omayra para que dé sus descargos del caso, sin embargo, lo minimizó y hasta fue sarcástica.

“Peleas de mujeres y con la cabeza caliente hablas cosas que no son. Así que bueno de mí no hablen en ese programa. Hablen de Sheyla que es la famosa”, sentenció.

Como se recuerda, la amistad entre Omayra y Sheyla salió a la luz en octumbre del año pasado cuando ambas se conocieron en la vivienda de un empresario en México. Además, salió a la luz un viaje que hizo la ‘rubia’ donde se encontró con el futbolista Anderson Santa María.