Padre de Sheyla Rojas dijo que la hermana de Antonio Pavón siente envidia porque "mi hija se va a casar"

Tras el llanto de Sheyla Rojas y la discusión de Magaly Medina con la hermana de Antonio Pavón en 'Magaly Tv. La firme', el padre de la conductora de televisión decidió declarar sobre el tema que involucra a su hija y su nieto desde Chiclayo, lugar donde reside.



Al padre de Sheyla Rojas le enervó que la hermana de Antonio Pavón hablara mal de su hija en la entrevista que tuvo con Magaly Medina.



"Como padre de Sheyla Rojas no puedo estar callado. Mis hijas y mi familia está incómoda ante tanta injuria, maldad, y la mentira que han estado diciendo los hermanos Pavón que saben que nada es cierto", dijo el padre de la conductora de televisión.



El padre de Sheyla Rojas tildó a la hermana de Antonio Pavón como una "mujer mentirosa, falsa", agregando que está "envidiosa" porque "mi hija se va a casar".



"Que no siga porque yo he conversado con mi hija para que no sigan más con este maltrato físico y psicológico. Ellos (Antonio Pavón y su hermana) saben que están mintiendo", sostuvo el padre de Sheyla Rojas, agregando que tomará medidas legales.



Padre de Sheyla Rojas habló sobre la situación de Antonio Pavón y su hija. (Video: Magaly Tv. La firme)