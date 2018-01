Papa Francisco: Sheyla Rojas muestra foto de su hijo a Bergoglio y conmueve a todos [VIDEO]

En el último día de su visita a Perú, el Papa Francisco recorrió las calles de Lima. Miles de artistas fueron a verlo, una de ellas es la conductora de televisión, Sheyla Rojas , quien forma parte de ALINEN,el Voluntariado de Neoplásicas.



Sheyla Rojas estuvo reunida con miembros del voluntariado y no dudó en llevar una foto de su pequeño Antonio. La conductora de televisión mostró la foto de su hijo mientras el Papa Francisco recorría las calles de la Nunciatura Apostólica.



Este fue el modo en que Sheyla Rojas optó por pedirle al sumo pontífice por la salud de su pequeño. "Por los pacientes del ALINEN @NeoplasicasPeru con todo el equipo de voluntariado 💪🏻💪🏻💪🏻 hoy fue una experiencia maravillosa", cuenta la conductora de televisión en Twitter.



Sheyla Rojas nunca habla de la enfermedad que aqueja a su hijo desde que nació. La conductora de televisión prefiere mostrar un rostro más optimista en redes sociales y televisión. "Una dice ojalá que mi hizo nazca sanito, nazca bien, pero Dios me dio la bendición de tener un hijo especial, por así decirlo. De hecho como mamá aprendo muchísimo y él me ha hecho ser la mujer que soy ahora" afirmó Sheyla Rojas en el programa Al Aire en 2016.



El pequeño Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, sufre de una extraña enfermedad llamada artrogriposis. Esta enfermedad afecta a uno de cada 3000 niños. La conductora y el extorero encontraron en la clínica San Juan de Dios, una luz de esperanza para la terapia de su hijo, que dura años y es poco común.

