Sheyla Rojas asegura que nunca quiso molestar a Patricio Parodi [VIDEO]

Sheyla Rojas aseguró que no tuvo la intención de fastidiar a Patricio Parodi al decirle que ‘arrasa con todo’. ¡Que tal mandadita ah!



“Se lo dije en buena onda, yo también arraso con todo... con los aplausos, con el cariño de la gente. No sé qué hará con su vida, yo me dedico a trabajar y ser feliz”, añadió Sheyla Rojas.



A su vez, la ‘leona’ pidió respeto para Michelle Soifer, a quien cuestionan por su sobrepeso.



“Cada mujer es linda y regia si se siente segura de sí misma. Ella es muy talentosa y no debe ser juzgada por su físico”, agregó.

En tanto, se mantuvo al margen sobre la suerte del ‘Zorro Zupe’, quien cumple dos meses de prisión, pero detalló que no le desea el mal a nadie.



“No tengo nada que decir sobre él. Soy madre, hija, tengo familia y no me gustaría que nadie pase por eso, es algo muy duro”, detalló Sheyla al debutar como empresaria de eventos en ‘La Padrera’, en Trapiche, Comas. (E.C.)