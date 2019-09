Sheyla Rojas y Patricio Parodi conducirán juntos 'Estás en todas' tras salida de Nicola Porcella

Patricio Parodi estará mañana como conductor invitado en ‘Estás en todas’, tras la salida de Nicola Porcella, y aclaró que no tendría problemas en trabajar al lado de su expareja Sheyla Rojas.

“Sé que están probando conductores para llenar el espacio que falta (por la salida de Nicola Porcella), así que me gusta la idea de ingresar al programa. Con Sheyla todo bien, hay cordialidad y respeto. Si nos toca coincidir en un trabajo, no hay problema. Cada uno tiene su vida hecha y estoy feliz con Flavia, y ella me acompañaría al set”, dijo.



NICOLA NO VA MÁS

Después del tremendo escándalo protagonizado por Nicola Porcella , la producción de Estás en Todas decidió retirar al chico reality de la conducción de programa. Así lo anunció hace una semana Choca Mandros, quien aseguró que la prioridad de su espacio es el respeto hacia las familias de los televidentes.

Ahora, Sheyla Rojas y Choca se quedaron como los únicos conductores y el pasado sábado tuvieron de invitado a Rafael Cardozo y este fin de semana, Patricio Parodi ocupará el lugar de Nicola en el espacio de TV.