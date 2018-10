Sheyla Rojas sobre Patricio Parodi y Flavia Laos: "Yo no tengo vela en ese entierro"

Sheyla Rojas saludó el amor que respiran Patricio Parodi

y Flavia Laos tras su oficialización, y le pidió al ‘guerrero’ tener más ‘correa’ para soportar las bromas que le hacen por llamar

cariñosamente ‘gordita’ a sus parejas.

“Yo no tengo vela en ese entierro (relación de Patricio y Flavia), pero a él, como a todos los que están enamorados, le deseo lo mejor, hay que disfrutar la felicidad”, dijo la rubia durante la inauguración de la clínica La Femme, en Surco

Pero se molestó porque se burlaron al saber que llama ‘gordita’ a Flavia, como lo hizo contigo...



Fue ‘Choca’ quien hizo el comentario, pero sin mala intención, por lo que había dicho Hugo García. Pero en este medio hay que ‘tener correa’ para recibir los comentarios o críticas.

No deseas comentar más para evitar alguna respuesta de Flavia, quien te llamó ‘gallina vieja’...

​

Soy una mujer que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Me han dicho mil cosas, pero no me gustan los enfrentamientos con otra mujer, lo único que le deseo es mucha felicidad.

EL GATO DE LA FORTUNA

​

Por otro lado, Sheyla felicitó a Trome por su exitosa promoción ‘El

Gato de la Fortuna’ y recomendó a nuestros lectores que sigan juntando sus bolillas para que ganen platita en efectivo.