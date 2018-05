Sheyla Rojas y Patricio Parodi, al fin, limaron sus asperezas [VIDEO y FOTOS]

‘La amistad y el cariño van a ser para siempre’, expresó Sheyla Rojas durante la reconciliación con Patricio Parodi.

Ambos limaron asperezas la noche del viernes, después del programa ‘Esto es guerra’.



“Hubo malentendidos, cosas que no debieron pasar, pero eres picón y me hiciste la ley del hielo”, añadió Sheyla Rojas. En tanto, Patricio Parodi se mostró sorprendido y devolvió los elogios.



“Eres una madre maravillosa con un hijo espectacular, como es Antoñito, quien llena de alegría tu vida y la de toda tu familia. Conozco a tus padres y espero que te diviertas en el Día de la Madre... y trata de no renegar, ja, ja”, le dijo Patricio Parodi.