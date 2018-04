Sheyla Rojas: Patricio Parodi sostiene que nunca le mintió [VIDEO y FOTOS]

El 'guerrero' Patricio Parodi reveló que su molestia con su expareja Sheyla Rojas surgió porque dejó entrever que le había mentido en más de un ocasión.



“Salió en un programa y dijo cosas que no eran verdad, porque yo nunca me porté mal con ella. Creo que fue un malentendido y declaró cosas que no pasaron”, indicó Patricio Parodien ‘Estás en todas’.



Asimismo, afirmó que los problemas con Sheyla Rojas quedaron en el pasado y no tendría problemas en compartir set.

“Hay cariño... no le vería nada de malo trabajar a su lado. Incluso, creo que habría la confianza para bromear, siempre con respeto”, comentó Patricio Parodi.



Sobre Flavia Laos, Patricio Parodi reiteró que salieron para conocerse, pero nunca tuvieron una relación.