Sheyla Rojas no se arrepiente de la relación que tuvo con Patricio Parodi [VIDEO y FOTOS]

La ruptura de la relación que tenían Sheyla Rojas y Patricio Parodi fue una de las cosas más comentadas del año que acaba de terminar hace una semana. Es por ello que este tema entró en el resumen que se hizo en el programa Espectáculos en América 2017.



Lo curioso es que este Sheyla Rojas estaba en la conducción del espacio, situación que fue aprovechada por Rebeca Escribens, que estaba también en la conducción del magazine, para abordarla con preguntas.



La 'Leona loca' prefirió primero mandar el video que explicaba el término del romance que mantenía con Patricio Parodi para después dar algunos alcances. Dicho esto, los encargados mandaron el clip.



Una vez que terminó el informe, Sheyla Rojas fue rodeada de micrófonos para que, de una vez por todas, dieron algunos pormenores más. "Lo que no saben es que no voy a responder", sostuvo.

La rubia agregó que, cuando ello ocurrió, todo lo que debió decirse se dijo. Pero Rebeca Escribens no se dejó amilanar por las palabras de Sheyla Rojas. Ante ello, la ‘exguerrera’ dijo algo que podría sorprender a muchos.



"No me arrepiento de haber tenido una relación (con Patricio Parodi). Cada relación te enseña algo", manifestó Sheyla Rojas.