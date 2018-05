¿Sheyla Rojas se le corre a Patricio Parodi? [VIDEO]

Se especula que Sheyla Rojas se le ‘corrió’ a Patricio Parodi y no asistió al set de ‘En boca de todos’ para participar en la secuencia ‘Patos al agua’.



“No pude asistir, porque tenía una cita importante en la clínica. No hay ningún problema (con Patricio) y no va por ahí (que su pareja Pedro Moral le haya prohibido ir) ya tenía esto pactado y no puedo fallar. Tengo la mejor de la onda con Patricio”, dijo Sheyla Rojas.



Además, tanto Sheyla Rojas como Patricio Parodi descartaron que en un futuro puedan retomar su relación porque ambos se encuentran en un buen momento.