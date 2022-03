Paula Manzanal reveló que Sheyla Rojas estaría intentando acercarse a su nueva pareja, el joven Christian Marco, pues hace unos meses quiso agregarlo a Instagram y le advierte que ‘mi novio es mío’.

Como muestra el portal Instarándula, las declaraciones de la ‘Chica Tulum’ se habrían dado durante un ‘en vivo’ de una de sus amigas en Instagram, donde se las observa conversando con bastante confianza.

”Dile a Sheyla que deje de agregar a mi novio en Instagram”, se escucha decir a Paula Manzanal en el video. En ese momento, la amiga de Paula le pregunta cuándo sucedió y ella responde: “Hace unos meses. Sí lo conoció (a su pareja), pero ya no lo agregues. Ahora es mío”.

”Sheyla, si ves esto, deja de agregar a Christian porque ya te conoce, pero thank you, next Sheyla”, agrega la amiga de Manzanal.

Paula Manzanal acusó antes a Sheyla por affaire

Recordemos que hace unos meses Paula Manzanal contó que Sheyla tuvo un affaire con su entonces ‘saliente’ Vladimir de Guest, cuando eran muy amigas y ella sabía que estaba en planes de retomar su romance con el joven.

Incluso, contó que por esta razón prefiere no presentar a sus parejas, pues teme que nuevamente la ‘sheyleen’.