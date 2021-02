Paula Manzanal aseguró que no le guarda rencor a Sheyla Rojas, luego de enterarse que tuvo una candente videollamada con su expareja, el francés Vladimir De Guest, y le enviaba fotos ‘cada vez con menos ropa’ a su mánager italiano Alessandro, quien también fue su novio.

“No le guardo rencor, ni voy a hablar mal de ella e insultarla, para mí ya está hecho. Eso sí, no olvido porque fue fuerte, no voy a retomar mi amistad con ella, pero no tengo problemas para perdonarla”, sostuvo la modelo en ‘Mujeres al mando’.

Asimismo, recalcó que a ella no le importa el comportamiento de Vladimir porque ‘hombres hay un montón’, pero se sorprendió al enterarse de que su amiga la traicionó y por eso ahora no confía en sus amistades, solo en su mamá y prima.

“Él vino a Perú, pero nunca imaginé que venía también para ver a la otra”, recordó.

De otro lado, Paula contó que está soltera, pero ‘conversando’ con un galán extranjero que ‘me gusta mucho’.

“Creo en el amor, pero no en la amistad. Ahorita estoy soltera, me gustaría (encontrar) una pareja porque creo que es momento de formalizar algo, quiero una persona correcta a mi lado, que sea honesto, buen padre y detallista. Me encanta ser mamá, deseo tres (hijos) de mi vientre y adoptar un bebito de África”, acotó.