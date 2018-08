Sheyla Rojas: Pedro Moral se arrodilló y le pidió matrimonio así a la rubia | VIDEO

Sheyla Rojas sorprendió a todos sus seguidores al anuncia vía Instagram que se casará con su novioPedro Moral. El empresario pidió la mano de la rubia en una romántica cena que estuvo llena de románticos detalles.

En un video publicado en la cuenta del 'Dúo Idéntico', encargados de musicalizar la romántica velada, se ve como Pedro Moral se arrodilla para pedirle matrimonio a Sheyla Rojas.

Con una carta que tenía la pregunta '¿Quieres casarte conmigo?' escrita en ella, Pedro Moral le consultó a la conductora de 'Estás en todas' si quería pasar el resto de su vida juntos.

Sheyla Rojas mostró su anillo de compromiso en Instagram. Sheyla Rojas mostró su anillo de compromiso en Instagram.

Sheyla Rojas mostró en Instagram el anillo de compromiso que Pedro Moral le entregó la noche del viernes y no pudo contener las lágrimas al describir todo lo que siente por la persona "que me enseñó lo que es el verdadero amor".



"No puedo pedir un hombre tan maravilloso como el que tengo en mi vida. Dios me puso a este hombre que lo da todo por mi, por mi hijo, que me da esa estabilidad, ese amor que siempre quise tener y sé que esto va a ser para toda la vida", dijo emocionada Sheyla Rojas.

Aquí el video del preciso momento de la pedida de mano.