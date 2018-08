Sheyla Rojas no quiere que Pedro Moral tenga despedida de soltero porque "en la puerta del horno se quema el pan"

Sheyla Rojas está emocionada. La rubia conductora de Estás en Todas confirmó que Pedro Moral le pidió matrimonio el día de su aniversario y, visiblemente emocionada, contó que el empresario terminó llorando cuando se arrodilló para hacerle la pregunta.

En conversación con Choca Mandros y Nicola Porcella, Sheyla Rojas contó que recién decidirá una fecha, pero definitivamente será el 2019 pues quiere tener tiempo de organizarla a su gusto y que todo salga perfecto.

Lo que no esperó Sheyla Rojas durante su conversación con sus compañeros en el programa es que Nicola Porcella se ofrezca a ser el coordinador de la despedida de soltero de Pedro Moral. El participante de Esto Es Guerra dijo que, si él estaba a cargo, llevaría a todos a Las Vegas.



Esta idea no fue del agrado de Sheyla Rojas. La rubia le prohibióa Nicola Porcella asistir a la despedida de soltero de Pedro Moral y mucho menos hacerse cargo de la organización del evento. La conductora soltó una conocida frase:

Despedida de Pedro Moral

"Nicola Porcella, no. Eso sí que no. Me da miedo. Porque en la puerta del horno se quema el pan así que no, por favor no. Por nada del mundo" , dijo Sheyla Rojas entre risas al escuchar a su compañero.

Como se sabe, Sheyla Rojas mantiene una relación de un año con Pedro Moral tras terminar su romance con Patricio Parodi. En los últimos días, el 'Pato' ha mandado indirectas a la rubia e incluso, se animó a mencionar al empresario durante un juego de Esto Es Guerra.

Esto no fue del agrado de Sheyla Rojas, pues Patricio Parodi le 'advirtió' a Pedro Moral que la rubia tenía debilidad por 'los chibolos'. La conductora no dudó ni un minuto en cuadrar a su ex y le pidió respeto.

Sheyla Rojas pelea con Patricio Parodi en 'Esto es Guerra'

