Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, le abrió la puertas de su nuevo departamento a las cámaras del programa ‘Magaly Tv. La firme’. La reportera de la ‘Urraca’ le preguntó si deseaba hablar sobre su relación con la conductora, sin embargo, el empresario prefirió esquivar el tema, pero le mandó una indirecta.

“No quisiera hablar de ella. No te podría hablar de eso porque mi rubro son las telas y no el plástico”, dijo la expareja de ‘Shey Shey’.

Según Pedro Moral cuando estaba con Sheyla Rojas estaba “bajoneado, no me quería a mi mismo, siempre me van a conocer como el ex de esta chico”, mencionó y evitó mencionarla en el reportaje.

Cuando le consultaron qué hubiera pasado si se hubiera casado con ‘Shey Shey’, Pedro Moral, quien estaba cerca de un acantilado bromeó y agregó: “Esta hubiera sido mi casa si contraía matrimonio. Allí hubiera acabado”.

El empresario sostuvo que si la vuelve a ver a Sheyla Rojas se alejaría y no compartiría nada con ella. “Ya fue”, concluyó.

Pedro Moral no le hablaría a Sheyla Rojas si la vuelve a ver. (Magaly TV - TROME)

