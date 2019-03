Sheyla Rojas y Pedro Moral: Para Janet Barboza el romance de ambos fue 'amor al chicharrón' | FOTOS

Janet Barboza considera que la relación sentimental de

Sheyla Rojas y Pedro Moral fue ‘un amor al chicharrón y no al chancho’, al enterarse de que el empresario le debería 20 mil soles y que la amenazó con difundir un video íntimo.



“De pronto una de las partes ( Sheyla Rojas) es honesta con lo que siente y da, pero la otra parte (Pedro Moral ) la vio como una especie de oportunidad para tener su negocio, generar ingresos y estar expuesto en la pantalla. Terminó siendo un amor al chicharrón y es muy triste todo lo que le está pasando a ella”, refirió la ‘Rulitos’.

“Si Sheyla dice que le prestó dinero y que la estafó, tendrá cómo probarlo. Cada vez que las parejas rompen, terminan por sacarse todo y eso pasa cuando no hay un amor real. Lo digo porque me pasó a mí”, mencionó.



Asimismo, calificó de ‘bajo’ que Pedro Moral esté amenazándola con difundir un video íntimo, como denunció la conductora en la comisaría de Miraflores.



“Me parece algo bajo y terrible. Aplaudo la reacción de Sheyla, porque nadie tiene por qué amarrarse a otra persona por años por el qué dirán. Fue muy valiente, una tiene que cortar lo antes posible cuando ve que la otra persona no es honesta y sincera contigo”, precisó.