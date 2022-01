Enamoradísimo. Pedro Moral, quien en el 2018 le pidió la mano a Sheyla Rojas, se casó por religioso con Fabiola Garavito. En Instagram, el ex de la popular Shey Shey compartió fotos e historias de su boda.

Además, escribió un corto mensaje, acompañado de una fotografía suya. “ Hoy es el día más importante de toda mi vida ”, dijo.

A inicios de enero, Pedro Moral se casó por civil con su novia Fabiola Garavito en una ceremonia privada. “Legalmente esposos, te amo mi amor. Qué increíble historia de amor. Vamos por más historias juntos, nadie nos para, Fabiola Garavito”, señaló en Instagram en aquel momento.

¿Por qué Pedro Moral y Sheyla Rojas cancelaron su boda?

En el 2019, Pedro Moral y Sheyla Rojas protagonizaron una escandalosa ruptura. Según la exconductora, cancelaron la boda por incompatibilidad de caracteres; sin embargo, durante el programa de ‘El valor de la verdad’, Moral aseguró que Shey Shey terminó el compromiso porque él no era millonario.

“Te explico para unas personas no ser millonario es ser misio, para mí yo soy una persona normal común y corriente, millonario no soy”, señaló Pedro Moral a Beto Ortiz.

Pedro Moral y Sheyla Rojas terminaron su compromiso dos meses antes de su matrimonio. (Foto: Instagram)

Tras ello, la propia Sheyla Rojas arremetió contra su expareja y calificó de “absurdo” que haya dejado entrever que no se casaron por dinero.

“Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes”, aseguró.