Sheyla Rojas pone en aprietos a Flavia Laos: "¿Cómo me vas a decir 'transformer'?"

Sheyla Rojas recibió este sábado a Flavia Laos en su programa 'Estás en Todas', demostrando así que no mantienen asperezas por Patricio Parodi, luego de que se comentaría que la conductora le había enviado fotos en bikini y otros rumores sobre el fin de su relación.



"Todos los que estamos acá sentados estamos expuestos a muchas cosas y a quién no le ha pasado que a veces uno también mete la pata, quién no se equivoca, quién no se confunde. Lo importante es aprender de estas cosas. ¿Si o no Flavia? Porque yo creo que a ti también te ha pasado en algún momento" , dice Sheyla Rojas sobre las especulaciones de su supuesta rivalidad.

"Yo también cometí muchos errores y he aprendido de ellos", reconoce Flavia Laos, comentario que fue aprovechado por Sheyla Rojas para mencionar el calificativo que supuestamente le puso la pareja de Patricio Parodi.

"Pero acá entre nos Flabia, ¿cómo me vas a decir 'transformer'?", dijo entre risas Sheyla Rojas. "Yo me refería a las exs, pero escúchame, yo también me he hecho mis cositas. No tiene nada de malo tener unos arreglos. Te ves bien, yo me veo bien", respondió la cantante.

"Que mala...", dijo Sheyla Rojas, generando la incomodad de Flavia Laos. "¿Por qué mala? Fue una broma", se defendió. "No mentira, es broma, yo me río, me lo tomo como es. Somos mujeres que obviamente como cualquier mujer se han hecho sus cositas, unas más que otras eso sí", respondió la conductora.

"Se te ve súper bien, eres una chica súper guapa. Perdón, lo hice como una broma", finalizó Flavia Laos antes de despedir el programa.