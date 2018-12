Sheyla Rojas sobre posible reemplazo de María Pía Copello en Esto es Guerra: "Estaría agradecida"

Mientras Sheyla Rojas conduce el programa ‘Estás en todas’, su pequeño hijo Antoñito alborota el estudio de América Televisión. Los camarógrafos, asistentes y hasta el mismo productor sonríen. Ya lo conocen, Antoñito es el niño que detrás de cámaras pone la alegría todos los sábados por las mañanas.



Este ha sido un buen año para ti, Sheyla.

Sí, gracias a Dios. Estuve muy enfocada en mis trabajos, en mis proyectos, en mi familia. Estoy agradecida por todo lo que me pasó este 2018... No todo ha sido color de rosa, pero las dificultades me motivan a salir adelante.



Vemos a Antoñito muy hiperactivo y feliz...

Sí. Mi hijo ha evolucionado muchísimo. Es un niño que no se amilana ante nadie, ahora participa en carreras. Yo siempre lo motivo y acompaño. Es un niño que a pesar de las dificultades, sale adelante.



¿Eres una mamá engreidora?

Sí. Mi hijo cree mucho en Papá Noel, en Navidad. Trato que esa esencia no se pierda.



¿Cuál es el principal valor que le enseñas a tu hijo?

El respeto y la honestidad. Me gusta que me cuente todo, converso bastante con él. Él es un niño que entiende todo.



¿Para la cena navideña preparas algo especial?

Bueno, una deliciosa taza de agua hervida, ja, ja, ja. No soy experta cocinando, pero algo tendré que hacer.



Hace poco publicaste un video en tus redes sociales, en donde se te ve emocionada por la pedida de mano de tu novio Pedro Moral...

Sí, fuimos a Chiclayo y estuvo presente toda mi familia.



Cada vez falta menos para el matrimonio, ¿te sientes nerviosa?

Ahorita estoy relajada, pero conforme pase el tiempo me pondré más nerviosa, estresada o tal vez angustiada.



Será la boda del año.

Quiero que sea especial y mágico, que toda mi familia y amigos disfruten, que me acompañen.



Se comenta que podrías ingresar por María Pía a ‘Esto es guerra’...

Yo estuve reemplazando a María Pía y aprendí muchísimo al lado de Mathías Brivio. ‘Esto es guerra’ es demandante, por el horario, pero si se me da la oportunidad, estaría agradecida.