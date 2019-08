Sheyla Rojas no se presentó en 'Divas' y publicó videos como 'ama de casa' mientras eliminaban a Tula Rodríguez

Sheyla Rojas decidió no presentarse en el segmento de baile 'Divas' de Esto Es Guerra tras el enfrentamiento que tuvo con sus compañeras de equipo la semana pasada. La conductora de TV debía bailar un número sola, pero nunca llegó.

Según explicó Gian Piero Díaz, la rubia y la producción del programa no tuvieron ninguna conversación luego de toda la polémica. Por ese motivo, la eliminación de la fecha debía ser entre Tula Rodríguez , Brenda Carvalho e Isabel Acevedo.

"Sheyla debería presentarse el día de hoy como parte de la eliminación. Sabemos lo que pasó la semana pasada, pero era justo que el día de hoy se presente. Ella no va a bailar. La verdad es que no solamente Sheyla no se preocupó en llamar a la producción, sino que la producción tampoco se consideró que era relevante en llamarla", explicó Gian Piero Díaz.

Brenda Carvalho pide eliminación de Sheyla Rojas por no presentarse en el programa (América TV)

Ante esto, Brenda Carvalho le pidió a la producción de Esto Es Guerra que considerara eliminar a Sheyla Rojas y que no haya eliminación, pues le parecía injusto que ella y sus compañeras hayan ensayado durante la semana y se hayan preocupado en presentar algo y que la rubia, estando ausente, no era eliminada.

El equipo detrás de cámaras decidió someterlo a votación: Los 3 miembros del jurado y las 3 concursantes de las 'Divas de ' Esto Es Guerra' tenían que votar unánimemente para que no haya eliminación.

El jurado integrado por Belén Estévez, Maricielo Effio y Alfredo Di Natale estaba en contra de que se realizara la eliminación. Cuando llegó el turno de las chicas de Esto Es Guerra, Karen Dejo y Rosángela Espinoza votaron a favor de mandar a una a casa.

Votación para que no haya eliminación en Divas

Finalmente, fue Tula Rodríguez quien se despidió del segmento de baile. Lejos de mostrarse molesta o indignada, la conductora agradeció la oportunidad y señaló que así es el concurso: cada semana debe eliminarse a alguien.

Al mismo tiempo que ocurría esto, Sheyla Rojas grababa videos desde su casa en modo 'ama de casa'. La conductora se muestra cocinándose algo para cenar, ajena de toda la polémica que desató su ausencia.

El último sábado en Estás en Todas, la conductora contó que si aceptó participar del segmento de baile solamente fue para 'hacerle un favor' a Peter Fajardo, productor de Esto Es Guerra.