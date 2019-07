"No puedo creer las ganas de soltar su veneno", dice Sheyla Rojas sobre críticas por su relación con millonario libanés

Sheyla Rojas se pronuncia. La rubia envió un extenso mensaje tras la ola de críticas que ha venido recibiendo después de lucirse junto al millonario libanés Fidelio Cavalli en Ibiza y Grecia.

Fidelio Cavalli había compartido una fotografía junto a Sheyla Rojas en su cuenta Instagram: "#mykonos 🇬🇷 summer 19 next stop #Peru". En esa publicación, usuarios de la red social le pidieron a la conductora de TV reaccionar sobre con quién se está relacionando.

Al mismo tiempo, otros seguidores escribieron mensajes a Fidelio Cavalli contándole el pasado de Sheyla Rojas, particularmente sobre su matrimonio fallido con Pedro Moral por el tema económico.

Ante esto, Sheyla Rojas decidió escribir un comentario en la fotografía para acabar con los mensajes de los usuarios. En él, lamentó que las personas estén más atentas a su vida junto a Fidelio Cavalli, y no a la propia.

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli

"Es increíble la maldad de la gente. No puedo creer tanta envidia, tanta mala onda y ganas de soltar su veneno. Estamos disfrutando como cualquier persona o pareja. Están pendientes de lo que hacemos Fidelio y yo, que no disfrutan de sus vidas. Déjennos vivir, no le hacemos daño a nadie", escribió Sheyla Rojas.

Además, la ex de Pedro Moral agradeció la atención en su vida y en la de Fidelio Cavalli, pero les pidió a los fans que vivan su propia vida y no hablen cosas que no saben.

"Se toman el tiempo de escribir y ponerle muchas cosas de mi vida y a mí sobre su vida como si supieran la realidad de las cosas. Gracias por su tiempo, pero en vez de ocuparlo en nosotros, disfruten y vivan su vida. De todo corazón vivan y dejen vivir", finalizó Sheyla Rojas.