Sheyla Rojas quiere televisar su boda con Pedro Moral y no descarta invitar a su ex Patricio Parodi 

La conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas, indicó que le gustaría que su boda con Pedro Moral sea televisada.



“Me gustaría que sea televisada, no me queda más opción, porque tarde o temprano se van a filtrar. Soy una persona que siempre se muestra tal cual, así que estaría encantada de compartir un lindo momento con la gente”, precisó Rojas, quien no descartó la posibilidad de invitar al matrimonio a su expareja Patricio Parodi.



“Patricio es un tema pasado y cerrado en mi vida. Cada uno está por su camino, respeto mucho a la gente que trabaja en el canal, no tengo problemas con nadie y si lo mandan para hacer una nota o entrevista, tampoco me voy a negar, siempre y cuando sea con respeto. Sé que irá la prensa, medios, así que de repente él es uno de ellos”, comentó.



LE GRITÓ SU AMOR



En tanto, el empresario Pedro Moral acompañó a Sheyla Rojas al programa ‘El artista del año’, donde no evitó gritar su amor por la rubia.



“Es la primera vez que estoy en televisión. Sheyla y yo nos hemos complementado muy bien, es mi compañera. Desde antes de conocerla, les decía a mis amigos que pronto la iba a conocer y que estaría con ella. El próximo año nos casamos y la amo mucho”, expresó Moral.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE