Sheyla Rojas sobre bajo rating de 'Válgame Dios': "El público se cansó de la mala vibra"

Sheyla Rojas dijo que los televidentes ya se cansaron de la ‘mala vibra’ y por eso, el programa ‘+Espectáculos’, que conduce con Choca y Nicola Porcella, es líder en su horario dejando atrás a ‘Válgame Dios’ de ‘Peluchín’ y Gigi.



“Estamos agradecidos con el público que nos acompaña de lunes a viernes. Ha sido todo un reto, pero estamos contentos porque empezamos el año con buen pie. El apoyo de toda la gente demuestra que estamos haciendo un buen trabajo. Lo que queremos es divertir al público de manera sana, mostrando nuestra personalidad y creo que ese es el plus que tenemos”, dijo Sheyla Rojas.



Le están ganando a la competencia. El jueves hicieron 9.3 y ‘Válgame Dios’, 3.9.

Sí. Creo que lo que el público quiere es divertirse, llenarse de esa energía que nosotros tenemos.



Le ganaste a ‘Peluchín’, que es uno de tus mayores críticos...

Estamos trabajando sin fijarnos en lo que digan u opinen los demás y sobre todo, nos alejamos de esa ‘mala vibra’ que ya aburre a la gente... de esa mala onda, al querer perjudicarnos no solo a nosotros, sino a un montón de compañeros. La verdad, es bien complicado tener las cámaras persiguiéndote, tratando de sacar ese lado negativo, de tu vida y yo creo que cada uno es libre de hacer con su vida lo que mejor le plazca.



Entonces, ¿ese tipo de programas ya cansó?

Nos enfocamos más en el trabajo que hacemos y no en lo que ellos hagan. Además, el público nos respalda, esperamos que esto siga, es un proyecto cortito, pero quizá más adelante se pueda dar (como un espacio fijo).



¿Crees que el karma existe?

La verdad es que todo da vueltas. La televisión es difícil, uno no puede decir ‘somos los mejores’. Son ciclos (que se cumplen), la gente se aburre de lo mismo, quiere diversión.