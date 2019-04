Sheyla Rojas reaparece en TV, sorprende con su apariencia y cuenta su versión tras El Valor de la Verdad de Pedro Moral

Demacrada y sin una gota de maquillaje. Así apareció este lunes por la tarde Sheyla Rojas en TV, después de las declaraciones de Pedro Moral en El Valor de la Verdad. La conductora decidió responder una a una algunas de las preguntas que Pedro Moral contestó en el sillón rojo.

Entre algunos de sus argumentos, Sheyla Rojas negó que la boda que planeaba con Pedro Moral iba a costar 170 mil dólares, tal como lo dijo su ex. La rubia indicó que, cuando el empresario le dijo que no tenía el dinero para cubrir el monto, él mismo le planteó hablar con los proveedores.

Pero Sheyla Rojas también contó que, tras esa revelación, ella le quiso pedir un tiempo separados a Pedro Moral porque habían cosas que no le gustaban y se dio cuenta que tenían más diferencias que similitudes.

"Si él me hubiera dicho: 'tengo 100 soles para casarme, yo le hubiera dicho que sí pero en un año'. Faltaban 4 meses para el matrimonio y él me dijo que no tenía el presupuesto. Yo le dije que faltaba tan poco para casarnos y que no había sido sincero desde el inicio. Entonces él me dijo que hablaría con los proveedores", declaró Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas sobre boda de 170 mil dólares

Sheyla Rojas manifestó que, poco a poco, la ilusión de casarse se fue desvaneciendo y empezaron a nacer dudas pues en los últimos días juntos, nacieron varios conflictos y peleas que, aunque parecían tontas, demostraban su poca afinidad.

"Cuando nosotros conversamos (al final de la relación) yo le dije a Pedro: 'la ilusión de casarme ya no la tengo. No nos casemos, démonos un tiempo a ver qué pasa'. Y él me dijo: 'yo no creo en tiempos'", dijo Sheyla Rojas.