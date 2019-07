Sheyla Rojas tras recibir críticas por salidas con millonario libanés: "Obvio me gusta el dinero" | FOTOS

Sheyla Rojas está bañada en aceite. La conductora de 'Estás en Todas' decidió tomarse un tiempo de sus vacaciones en Miconos, Grecia, para responder a sus seguidores en redes sociales por la polémica alrededor de su relación con Fidelio Cavalli.

Sheyla Rojas estuvo en el centro de la polémica por ser captada en estado de ebriedad durante una fiesta en Miconos. Fidelio Cavalli la grabó y subió los videos a sus redes sociales.

Muchos usuarios de Instagram cuestionaron esta relación y criticaron tanto al libanés por grabarla en ese estado, como a Sheyla Rojas, por permitir que esos videos estén en redes sociales.

Otro de los cuestionamientos a la conductora de TV es haber dejado a su hijo solo en Perú, bajo el cuidado de la abuela, en lugar de permitir que viaje a España para estar con Antonio Pavón.

Sheyla Rojas se ha defendido sobre el supuesto 'abandono' a sus hijos en sus vacaciones diciendo que ella, como mujer soltera, tiene el derecho de divertirse y rehacer su vida con quien quiera. Aseguró que más adelante, tendrá un viaje con el menor.

A través de redes sociales, uno de los usuarios en Instagram le dejó este mensaje a Sheyla Rojas sobre el dinero del libanés: "Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero", en tono sarcástico.

Ella respondió: "Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente"