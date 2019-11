Sheyla Rojas recuerda su compromiso con Pedro Moral y lanza tremendo misil: "Me dieron un anillo de piñata"

Sheyla Rojas recordó por un momento su pasado compromiso con Pedro Moral y despreció el anillo que le entregó cuando le pidió que se convirtiera en su esposa. Todo sucedió en pleno programa Estás en Todas.



La rubia conductora y Choca presentaron una nota sobre las parejas más sólidas de Chollywood preguntándoles si tenían planes de casarse. En medio del reportaje, hicieron una pausa para comentarlo.

"Choca, para ti ¿quien es la pareja más sólida?", preguntó Sheyla Rojas. "Yo creo que Rafael y Cachaza. Lo que sucede es que todavía no se casan. Ahora, no todos tienen que ir al matrimonio. Ya la convivencia, el compromiso, la lealtad que se tienen cada uno es suficiente. No tienen por qué casarse", dijo el conductor.

"Es verdad porque a veces uno toma la decisión de casarse y se queda en el camino. Imagínate, uno nunca sabe", dijo la rubia conductora generando las carcajadas de su compañero de programa.

"Te has dado cuenta que nuestra reportera Jimena Dávila inventa toda una nota para enviarle indirecta al novio para que la pida de una vez. Ya tienen ocho años de relación", criticó Choca. Ese comentario ocasionó que Sheyla Rojas recuerde a su ex Pedro Moral.



"Bueno, las cosas como son, mira ni siquiera un anillo de piñata como me dieron a mí", dijo la rubia conductora en referencia a la joya que le regaló el empresario durante su pedida de mano.