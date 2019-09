Vacilan a Sheyla Rojas en redes sociales: 'Devuelve la cartera Gucci' | FOTOS

Sheyla Rojas ha preferido no hacer ningún comentario sobre el fin de su ‘affaire’ con Fidelio Cavalli y tampoco ha respondido a las críticas que recibió en sus redes sociales, donde le piden que le devuelva al libanés la cartera Gucci que le regaló por su cumpleaños.

Sin embargo, la rubia toma con humor estos comentarios y no le preocupa lo que digan de ella; así que para responderles a sus detractores, ‘Shey Shey’ se grabó en sus historias de Instagram cantando el tema ‘Mala fama’ de Danna Paola y Greeicy.

“Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa por la mañana, ah... Lo siento, no tengo la culpa de que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan, hum... Yo duermo sola en mi cama. Y no me preocupa mi mala fama”, cantó.

Como se sabe, Sheyla viajaría hoy a Dubái por una semana para alejarse del tema mediático, pues sus detractores aseguran que es ‘interesada’ y que está ‘buscando su siguiente víctima’.

‘FIDELIO LA UTILIZÓ’



Por su parte, Magaly Medina afirmó que Sheyla creó su propia historia de amor.

“ Sheyla quiso convertir un ‘affaire’ en una gran historia de amor y le estalló en la cara como torta de cumpleaños. Pero, ¿qué pensaba, que Fidelio iba a dejar sus fiestas, su ritmo de vida, las mujeres de las que está rodeado, porque conoció a la señorita Sheyla Rojas? Solo la utilizó para aumentar su número de seguidores en Instagram, pobre chica. La próxima, ten más cuidado, que ya estamos viejas para que nos hagan tontas”, indicó.

MALA FAMA

Dicen que tengo mala fama

Que me enamoro por la noche

Y se me pasa por la mañana, ah



Lo siento, no tengo la culpa

de Que no me den lo suficiente

Yo soy exigente

Y los nenes se asustan, hum...