TIENE UN LÍMITE. Sheyla Rojas utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse por los varios reportajes sobre su vida sentimental que viene realizando el programa Amor y Fuego. La ex figura televisiva indicó que se encuentra disfrutando su soltería.

Sheyla Rojas afirma que se siente tranquila y que por el momento no está en una relación. “Si yo te legalizo y quiero estar contigo mientras tanto sigan intentando. Les duela o no les duela, yo puedo tener la decisión de tener la decisión de querer estar con alguien”, menciona.

La ex figura televisiva indica que le comunicará a sus seguidores cuando ella decida tener una relación con alguien. “Va a ser con una persona que realmente valga la pena, una persona por la que sienta un sentimiento super lindo. Tengo derecho en salir, en conocer gente, en tener amigos”, continúa.

Sheyla Rojas se pronuncia por reportajes de Amor y Fuego -TROME





Sheyla Rojas también precisa que tiene varios pretendientes. “Si algunos se pintaron pajaritos o mariposas, allá ellos. Si no tengo una relación es por algo, ahora estoy super contenta ¿Les duele eso? No tiene nada de malo, las mujeres hoy por hoy podemos disfrutar nuestra soltería”.

“Es normal que tenga pretendientes, eso no me hace una mala mujer o una mala persona. Ya está, tema aclarado, chicos, han intentado relacionarme con perro, pericote y gato. Never. Jamás. Yo en todo este tiempo no he tenido una relación con nadie”, agrega Sheyla Rojas.

La ex figura televisiva ha sido protagonista dos días seguidos de los reportajes que se emiten en el programa de espectáculos Amor y Fuego. Los informes periodísticos muestran fotos y videos de la vida privada de Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas realiza transmisión en vivo para desmentir romance con futbolista-TROME