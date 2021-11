Tras 9 meses viviendo en México, Sheyla Rojas volvió al Perú por unos días y aprovechó en dar una entrevista al programa ‘Al Sexto Día’ donde confesó sus más íntimos secretos. La modelo respondió a las críticas que le han llovido por sus polémicos amoríos y por ostentar sus lujosos gustos.

Además, la popular Shey Shey respondió sobre el beso que protagonizó con el futbolista Luis Advíncula y aseguró que nunca existió un romance entre ambos.

“No soy nada, siempre voy a tener un gran recuerdo por supuesto, pero pues quedó ahí y ya no sé nada. Por dármela muy de creída y bromista, me chocó, fue fuerte”, dijo en referencia a su canción ‘Que me dejen coja sino next’.

En esa línea, Sheyla también habló sobre las declaraciones de la madre del jugador, quien dijo que ella no valía nada para que sea la pareja de Advíncula.

“Es una mamá que obviamente va a defender a su hijo. Ella no me conoce, las cosas no se dieron, pero siempre voy a tener un buen recuerdo”, precisó.

Sheyla Rojas responde si es interesada: “Sí, yo siento que me he vuelto más estricta en eso”. Video: Al Sexto Día

¿SHEYLA ROJAS ES INTERESADA?

La reportera de ‘Al Sexto Día’ interrogó a Sheyla Rojas y una de sus preguntas fue si la modelo era interesada. La exchica reality respondió honestamente y admitió que con el tiempo sus preferencias han cambiado.

“Mira, yo no sé si decirlo así, pero sí conforme ha pasado el tiempo yo siento que me he vuelto mucho más estricta en ese aspecto. Yo sí quiero que mi pareja tenga algo que ofrecerme. Lo que siempre he querido y lo que quiero es formar mi familia, tener una vida tranquila”, señaló.

“Por supuesto, he tenido errores garrafales, pero de todo se aprende”, finalizó Sheyla.