Sheyla Rojas respondió si Pedro Moral tiene fotos íntimas suyas: "Es vergonzoso tocar ese tema"

Sheyla Rojas fue entrevistada por Magaly Medina para conversar sobre la participación de Pedro Moral en El Valor de la Verdad. La rubia dijo varias cosas sobre su ex pareja que sorprendió a la 'Urraca'.

Sheyla Rojas indicó que pensaba que Pedro Moral trabajaba solo y que "no dependía del papá", algo que se dio a entender durante El Valor de la Verdad.



"No sé cómo se dan las cosas, prefiero respetar esa parte de él, creo por la consideración del tiempo que hemos estado juntos, ni siquiera quiero tocar ese tema", agregó Sheyla Rojas sobre la situación laboral de Pedro Moral.



Asimismo, Sheyla Rojas mencionó que cuando Pedro Moral ha necesitado, ha pagado la cuenta en un restaurante o le ha prestado dinero.



Sheyla Rojas habló sobre Pedro Moral con Magaly Medina. (Video: Magaly Tv. La firme)

Sheyla Rojas también se refirió a los 'Shey Shoes', del cual la hermana de Pedro Moral la acusa de deberle 20 mil soles.



"Si hubiera sido una persona mala, no hubiera apoyado. Me involucré cuando su hermana, él y su cuñado sacaron el proyecto de los zapatos. No cobré absolutamente nada", dijo Sheyla Rojas, lo que contradice la versión de la hermana de Pedro Moral, quien sostuvo que la dejó "colgada".



Sheyla Rojas mencionó que apareció demacrada en 'Estás en Todas' porque todo lo que dijo Pedro Moral en El Valor de la Verdad le afectó.



"Me ha dolido, nunca quise que lleguemos a esta situación ni quería que pase este tipo de cosas. Esto se pudo haber solucionado entre él y yo", sostuvo Sheyla Rojas.



Finalmente, Sheyla Rojas habló sobre la denuncia por acoso, chantaje sexual, extorsión y violencia contra la mujer a Pedro Moral, quien, según la conductora, amenazó a su mánager con difundir fotos íntimas suyas.



"Definitivamente no me gustó, por eso tomé la decisión de no callarme, de no intimidarme. Creo que está de más tocar ese tema. Es vergonzoso tocar ese tema", concluyó Sheyla Rojas.