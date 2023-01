¡CURADA! En Amor y Fuego, Sheyla Rojas reveló que no quiere saber nada de los arreglitos, esto luego que sufrió una parálisis facial en marzo del 2022. La exconductora afirmó que ya no utiliza ni botox en la cara luego de tremendo susto.

“Le tengo miedo a que me hagan algo en la cara, lo único que me hago es limpiezas faciales e hidrataciones (...) Desde que me pasó eso, ya no me pongo botox, ya puedo gesticular, ya me quedé curada”, revela la popular Shey Shey.

No obstante, explicó que luego de tener hijos sí le gustaría una “reencauchadita” por ahí, pero que por el momento ya no desea hacer nada.

Sheyla Rojas revela que le molestaba que le digan “interesada”

La modelo remarcó que le molestaban que le digan “interesada”, esto en medio del escándalo que atravesó con su expareja Pedro Moral.

“Yo desde muy chiquita me pague la universidad, entonces a una persona que trabaja desde chica que te digan interesada no nos gusta. Al principio me daba cólera y picha, te juro que me digan interesada, cuando yo siempre he sido trabajadora, eso me chocó y ahora ya me rio”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes se ‘molesta’ EN VIVO porque Karla le dice “Miss Misia”: “No te confundas, la misia eres tú”

Fernando Díaz sorprende al lucir un reloj Casio en su debut en “Arriba mi gente”: “Es el mismo de Gerard Piqué”

Coach de modelos revela el exorbitante precio del vestido de Alessia en el Miss Universo: “Valorizado en 50 mil dólares”