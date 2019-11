Sheyla Rojas revisa WhatsApp de Paloma Fiuza y Angie Arizaga y las pone en apuros ¡Mira todo lo que encontró!

Sheyla Rojas tiene un nuevo segmento en Estas en Todas llamado SheylaBum, en el que revisa los celulares de todos sus compañeros de América Televisión al mismo estilo que la Chica Badabun.

El sábado pasado, la ex de Pedro Moral les pidió sus teléfonos a los chicos de 'Esto es Guerra' y esta semana le tocó el turno a las chicas, entre ellas, las guapas Angie Arizaga y Paloma Fiuza.

"Si ustedes quieren ser mis amigas tienen que darme su celular", dijo Sheyla Rojas. "Es lo único privado que tengo", le contestó entre risas y muy nerviosa 'La Negrita'. "Qué va pasar si Sheyla es nuestra amiga, no va decir nada de nuestra vida", dijo la brasileña.

La primera en pasar la prueba fue Paloma Fiuza. "Veo 'mi vida', 'mi amor estoy acá', 'yo te extraño más', 'me encanta que me llames'" dijo Sheyla Rojas al leer una conversación de WhatsApp. Rápidamente, la garota le arrebató el teléfono y no permitió que siguiera revisándolo.

Luego, le tocó el turno a Angie Arizaga, quien aseguró que no tiene nada que contar porque su 'vida es aburrida'. "¿Tienes clave?", le preguntó Sheyla Rojas. "Una clave chiquita de 20 dígitos, uno nunca sabe, seguridad ante todo", le contestó la ex de Nicola Porcella.

Angie Arizaga no quiso entregarle su celular a Sheyla Rojas y solo se lo mostró. "¡No tiene uno! ¡no tiene dos!... ¡¡¡¡Esto está pero que quema!!!!", dijo la rubia conductora al leer el WhatsApp de la 'Negrita'.

Asimismo, dio a entender que había una conversación con Stefano Peschiera, un velerista peruano a quien se le relación con Angie Arizaga hace unos meses. "Estás malinterpretando las cosas", dijo al intentar defenderse.

Sin embargo, Paloma Fiuza la delató. "Lo único que sé es que en la conversación hay un montón de monitos así (se tapa los ojos)", dijo desatando las carcajadas de Sheyla Rojas y Angie Arizaga.