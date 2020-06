NO LA SUELTA. Sheyla Rojas realizó una transmisión en vivo para comunicarse con sus seguidores. En el directo habló de los beneficios de estar soltera. Rodrigo González publicó el video en su cuenta de Instagram e hizo un comentario burlón sobre el tema.

“A mí me encanta estar soltera porque puedo viajar a diferentes países sin pedir pemiso”, dijo Sheyla Rojas en su transmisión en vivo. Al respecto, Rodrigo González escribió “para tus intereses, solo necesitas el permiso de Migraciones y visa vigente”.

El comentario de Rodrigo González se suma a los que ha hecho Magaly Medina sobre la vida de soltera de Sheyla Rojas.

“Sheyla piensa que en Instagram va a encontrar el amor de su vida, millonario, con yate, con jet privado, y que la llene de los lujos que siempre ha aspirado, así no es hijita... ella llegó (a Perú) y le puso ( en su Instagram) ‘Te extraño también’, pero él (Fidelio) en qué momento ha dicho que la extraña. Ella va de regalona, cree que tiene un romance, que son novios. Porque han estado en un par de fiestas en Europa y le ha tomado fotos a cada rato cree que es la novia oficial de este chofer del jeque”, señaló Magaly Medina.

Sheyla Rojas ya se ha pronunciado por estos comentarios y afirma que se zurra en las críticas. “He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamasita. Más allá del aspecto físico es lo que lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, dijo la conductora de Estás en Todas en el programa En Boca de Todos.

Sheyla Rojas habla sobre los beneficios de estar soltera (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Fiorella Rodríguez cuadra a Sheyla Rojas EN VIVO por pedirle el Instagram de su novio

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Nicola Porcella: El polémico video donde se pinta como la víctima en su relación con Angie Arizaga

Andrés Wiese romperá su silencio en entrevista tras filtración de sus videos privados y denuncias de acoso

Juliana Oxenford: Joven compra un buzo por internet, pide que se lo cambien y recibe ataque racista

George Forsyth: comerciante de Gamarra lo sorprendió con una torta en su cumpleaños

Lesly Castillo publica su celular en redes y se queja: “Todo el mundo me llama a pedirme plata, pero nadie me pregunta cómo estoy”