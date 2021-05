Sheyla Rojas respondió algunas preguntas de sus seguidores durante una transmisión en vivo por Instagram y afirmó que no quiere mostrar a su pareja mexicana ‘porque no es una persona pública’, además, aseguró que no es ni un agricultor ni ganadero, ya que todo se trató de una broma.

Las imágenes de las declaraciones de ‘Shey Shey’ fueron compartidas por Amor y Fuego. En estas se pueden ver las respuesta de la exintegrante de Esto es Guerra. “¿Cuándo vas a mostrar a tu novio?”, fue la pregunta de una seguidora.

Sheyla respondió que no oculta al mexicano, ‘pero que tampoco lo muestra, porque no es público’. “No veo la necesidad de exponerlo porque ustedes saben como son de pesada y chismosa la gente de Perú”, expresó.

Agregó que ella no quiere que su pareja ‘sea publico y él tampoco’. También aclaro que este no es agricultor ni ganadero. “Yo a veces hago bromas y la gente lo toma en serio”, manifestó.

Al respecto el periodista Rodrigo González, ‘Peluchín’, consideró que la expareja del torero Pavón es ‘una caradura’, ya que hace un show de ‘sus viajes y de sus parejas’. También recordó que ya sabían que la pareja de Sheyla no era agricultor ni ganadero.

Sheyla Rojas se encuentra en México desde hace varias semanas e inició una relación en tierras aztecas. “Tengo un hombre maravilloso que está a mi lado en todo momento y creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Estoy en una etapa súper bonita y creo que es una persona que me da tranquilidad y paz que necesitaba en mi vida”, manifestó en una entrevista para América Hoy.

