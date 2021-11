Sheyla Rojas destapó su intimidad para las cámaras de ‘Al sexto día’, programa que hizo un resumen de su polémica vida y críticas que han recaído sobre ella en los últimos años.

La exrubia se refirió a los comentarios en su contra que la tildan de interesada y ‘mantenida’. “Yo soy una persona que ha trabajado, he vendido zapatillas, he vendido ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en las calles. Siempre me he mantenido sola”, indicó la modelo.

En ese sentido negó que alguna pareja la haya ‘mantenido’ alguna vez. “Yo siempre he salido adelante, a mis papás ni trataba de pedirles plata. Yo sé lo que es tener cinco soles para tu menú”, dijo de manera contudente Sheyla Rojas.

Shey Shey se confesó para ‘Al Sexto Día’ y recordó su época fuera de los reflextores de las cámaras de televisión. Asegura que nunca la han mantenido porque trabaja desde muy joven.

SHEY HABLA DE ADVÍNCULA

Además, la popular Shey Shey respondió sobre el beso que protagonizó con el futbolista Luis Advíncula y aseguró que nunca existió un romance entre ambos.

“No soy nada, siempre voy a tener un gran recuerdo por supuesto, pero pues quedó ahí y ya no sé nada. Por dármela muy de creída y bromista, me chocó, fue fuerte”, dijo en referencia a su canción ‘Que me dejen coja sino next’.

En esa línea, Sheyla también habló sobre las declaraciones de la madre del jugador, quien dijo que ella no valía nada para que sea la pareja de Advíncula.

“Es una mamá que obviamente va a defender a su hijo. Ella no me conoce, las cosas no se dieron, pero siempre voy a tener un buen recuerdo”, precisó.

¿SHEYLA ROJAS ES INTERESADA?

La reportera de ‘Al Sexto Día’ interrogó a Sheyla Rojas y una de sus preguntas fue si la modelo era interesada. La exchica reality respondió honestamente y admitió que con el tiempo sus preferencias han cambiado.

“Mira, yo no sé si decirlo así, pero sí conforme ha pasado el tiempo yo siento que me he vuelto mucho más estricta en ese aspecto. Yo sí quiero que mi pareja tenga algo que ofrecerme. Lo que siempre he querido y lo que quiero es formar mi familia, tener una vida tranquila”, señaló.

“Por supuesto, he tenido errores garrafales, pero de todo se aprende”, finalizó Sheyla.

TE PUEDE INTERESAR

Janick Maceta: “Soy del paradero 10 de Canto Grande y compro en el mercado N°2 de Surquillo” | ENTREVISTA

Erick Elera revela que se casó ‘apurado’ con Allison Pastor

¿Ana Siucho y Francesca Carranza le pusieron la cruz a Melissa Paredes tras su ampay? La decisión que tomaron las esposas de Orejas Flores y Carlos Cáceda