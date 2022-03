Sheyla Rojas conoció a su imitadora ‘Sorpresheyla’, interpretado por ‘Dayanita’, en la reciente edición del programa “JB en ATV”, espacio humorístico de Jorge Benavides.

La influencer peruana protagonizó un sketch para el programa sabatino, donde se encontró con más de una imitadora.

En medio de esta divertida secuencia, ‘Dayanita’ aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por Sheyla Rojas: “Siempre quise conocerte”.

La exconductora de “Estás en todas” también dijo sentir admiración por el trabajo humorístico de ‘Dayanita’, a quien felicitó por su trabajo en la televisión.

“También la sigo y me encanta el trabajo que hace. Ella tiene un súper talento. Qué puedo decir, yo soy la que más me parodio y me río cuando haces sus imitaciones”, expresó Sheyla.

