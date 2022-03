NO LO SOPORTÓ. Sheyla Rojas se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre su tratamiento dental, sin embargo, no esperó que las conductoras le volvieran a consultar por el tema de su parálisis facial. Sobre todo porque su cirujano dijo que la única responsable de su estado es la misma Shey Shey.

Janet Barboza fue quien inició preguntando por la mala operación que le hicieron tras una liposucción de papada. La popular ‘rulitos’ se refirió a la respuesta que dio el médico Fong sobre la cirugía que le hizo a la modelo.

“No, yo no tengo nada que decir, yo ya hablé al respecto. Para mí estoy en otra cosa, ya aclaré lo que pasó, es un tema super pasado”, dijo Sheyla.

Sin embargo, Janet Barboza le contestó fuertemente al asegurar que el tema sí vale la pena de comentar, esto para que sirva de consejo a las mujeres que quieren hacerse lo mismo.

“ Pero no te llama la atención que el doctor que te operó, lo digo porque hay muchas jovencitas que te siguen y quieren verse bellas como tú y se quieren hacer los procedimientos , sin embargo, el doctor te ha echado toda la culpa por decir que no has hecho un post operatorio como deberías”, arremetió.

SHEYLA ROJAS SE INCOMODÓ

Ante la insistencia de Janet Barboza, Sheyla Rojas atinó a agarrarse el rostro y a mostrar su incomodidad. La modelo respondió que el tema escapa de sus manos, pero se atrevió a aconsejar a la población.

“Perdóname, pero creo que es importante que regresemos al tema. Es un tema serio, estamos viendo que tu labio está un poco torcido”, sentenció la conductora de ‘América Hoy’.

“Bueno, ya está, yo creo que también nunca más me vuelvo a hacer nada, obviamente con mucho más cuidado. Mi consejo es que sí, tengan muchísimo cuidado con lo que se puedan hacer, eso me sirvió de experiencia... Es que yo ya hablé de eso, ya les expliqué, sigo en terapia una vez por semana. Obviamente, para mí, entiendo que muchos puedan decir muchas cosas , los especialistas son los que saben, está de más hablar de esto. Me parece innecesario, ya lo he hablado mucho. Estoy mejorando, estoy en proceso y siguen con el tema”, volvió a decir Sheyla Rojas.