EMOCIONADOS. Así se mostraron Rebeca Escribens y Choca Mandros con el reencuentro entre Sheyla Rojas, su hijo Antoñito y su expareja Antonio Pavón, quienes radican en España desde hace varios meses.

“Es de conocimiento público que entre ellos hubo mucha discrepancia en su momento, peleas, unos roces tremendos y a mí en particular debo confesarles que me da alegría, paz, ver esa foto porque veo a Antoñito feliz al ver a su familia junta y eso a mi me genera... ufff, no saben”, dijo la conductora de América Espectáculos.

Asimismo, indicó que a pesar de que no son amigas, le guarda mucho cariño y le provocó llorar al ver las imágenes de su reencuentro. “Después de que se han jalado los pelos, así pasa, a veces hay que pasar por caminos feos, empedrados, para tener un final feliz... Sheyla, todo mi cariño para ti y las circunstancias de las que estás opinando en casa no importan, porque nadie sabe de la vida de nadie, tú no duermes con ella ni yo tampoco”, agregó.

Por su parte, Choca Mandros también se mostró emocionado y aseguró que la prioridad número uno de su amiga es su pequeño hijo. “El perdón entre Antonio y Sheyla es lo mejor porque van a ser los papás de Antoñito para toda la vida, me ha conmovido el hecho de verlos juntos y les deseo toda la felicidad del mundo”, indicó.

“Eso se llama inteligencia emocional y están madurando. A eso tenemos que llegar los papis que alguna vez nos hemos separado, dejar los intereses de lado para trabajar para nuestros hijos”, agregó Rebeca Escribens.

EL REENCUENTRO

Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un post donde se mostraba volando al encuentro de ‘su amor’. Poco después, Antonio Pavón mostró en sus historias que la exrubia llegó a Málaga para ver a su hijito, Antoñito.

En los post del español se puede ver a Shey Shey al lado de su hijo, su excuñada y la actual pareja del torero, Joi Sánchez. Al parecer, las rencillas entre ambas familias quedaron en el pasado y ahora disfrutan de su compañía.