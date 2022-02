¿NUEVA BROMA? Magaly Medina evidenció que Sheyla Rojas no habría pasado San Valentín con Sir Winston. La exconductora compartió historias en Instagram el último 14 de febrero; sin embargo, en ninguna de estas aparece el mexicano o lo menciona.

Durante su programa, Magaly Medina dejó entrever que Shey Shey pasó el Día de los Enamorados con su maquilladora y no con su empresario. “Después de un día de trabajo nos vamos a celebrar el día del amor y la amistad”, escribió la exchica reality.

“¿Sheyla ha pasado sola? No lo creo, de pronto el novio no ha querido aparecer en las tomas, pero me parece raro que el día de San Valentín, cuando el novio que tiene siempre le está dando regalitos, llevándola a cenar, ella estaba sola con su maquilladora”, manifestó.

¿Sheyla Rojas y su nueva indirecta a Sir Winston?

La ‘Urraca’ aseguró que Shey Shey no se encontraba en Guadalajara, estado donde radica junto a Sir Winston, ya que compartió una foto en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ubicada en Ciudad de México.

¿Sheyla Rojas se vuelve a pelear con Sir Winston?: Exconductora habría pasado San Valentín sola y lanzando indirecta (Video: ATV)

Además, en esa fotografía, donde tampoco muestra a su mexicano o le decida unas palabras, la expresentadora de TV escribió un curioso mensaje, el cual fue catalogado como indirecta por Magaly.

“Y sin buscarla encontraras a esa persona que también se haya cansado de juegos y que su lealtad este a la misma altura que la tuya. Happy Valentines”, dijo Shey Shey en Instagram.

En una publicación, también lanzó otra indirecta: “Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí…”.

A fines de enero, Sheyla Rojas lanzó indirectas en sus redes sociales y luego de un ataque de celos. Según contó ella misma, el mexicano le dijo “mi reina” a otra mujer. “A mí me choca que mi novio le diga a otra mujer “mi reina”. La única reina de esta casa y de su vida soy yo”, señaló.