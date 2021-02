SU PIÑATA. La vida sentimental de Sheyla Rojas se ha convertido en un tema de interés para el programa Amor y Fuego. Esta vez los reporteros del espacio televisivo publicaron fotos y videos de la relación que tiene la ex figura televisiva con el empresario Simón Sánchez Alayo.

En las imágenes se observa a Sheyla Rojas sentada en las piernas de Simón Sánchez Alayo, quien la besa. Además, el reportaje también muestra videos de la también figura de Radiomar en la casa del empresario, hijo de Manuel Sánchez Paredes investigado por lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Reporteros de Amor y Fuego señalan que Sheyla Rojas pasó la cuarentena en casa de Simón Sánchez Alayo y que habría pasado el año nuevo en México junto al empresario. Según el registro migratorio, el trujillano visitó este país el 18 de diciembre.

Amor y Fuego reportaje sobre romance entre Sheyla Rojas y Simón Sánchez Alayo

En otra grabación se observa que Sheyla Rojas le pide al empresario que la lleve a México. Al parecer, la modelo y el empresario vivieron un intenso romance que llegó a su fin por un reportaje donde se ve a la ex figura televisiva en una fiesta con el futbolista Anderson Santa María.

Sheyla Rojas no estaría pasando un buen momento tras la difusión de estos reportajes que ventilan aspectos de su vida privada. La ex figura televisiva grabó un en vivo en Instagram donde afirma que “el día que yo me muestre con alguien va a ser una persona que realmente valga la pena. Tengo derecho en salir”.

