Mucho se ha especulado sobre la supuesta relación amorosa entre Simón Sánchez Alayo y Sheyla Rojas, luego de algunas imágenes de la rubia donde se la ve disfrutando de su casa de campo. Asimismo, hace unos días trascendió que el empresario viajó a México, país donde se encuentra la exconductora de Estás en Todas.

Amor y Fuego se comunicó con él vía telefónica y sus conductores quedaron sorprendidos cuando se animó a contestar. “Mira Rodrigo, yo de mi vida privada no hablo pero lo único que te puedo decir es que estoy con mi mujer y mis hijas en México muy tranquilo”, respondió cuando le preguntaron si estaba con la ex de Antonio Pavón.

Peluchín y Gigi Mitre no se quedaron de brazos cruzados y siguieron insistiendo para conocer si alguna vez había mantenido una relación con Sheyla Rojas. “De verdad, yo no hablo porque no pertenezco al mundo del espectáculo”, agregó el empresario.

Finalmente, Simón Sánchez Alayo se disculpó con los conductores de Amor y Fuego porque tenía que cortar la llamada. “Me vas a tener que disculpar que en dos minutos tengo que entrar a un zoom empresarial”, dijo, además de aclarar que su actual pareja es María del Pilar Jaramillo.

TROME - Simón Sánchez Alayo niega a Sheyla Rojas

LOS RUMORES DE UN VIAJE JUNTOS

Hace unos días se viralizó un adelanto de Amor y Fuego donde se escuchaba un audio en el que Simón Sánchez Alayo decía que viajaría a México, país donde se encuentra vacacionando Sheyla Rojas. Asimismo, Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron imágenes del empresario trujillano sentado en el aeropuerto esperando su vuelo, por lo que las alarmas se dispararon.

EL ROMANCE

La supuesta historia de amor entre ambos empezó a finales de 2019. En el programa de Peluchín se difundieron fotos y videos de su relación, donde se ve a la rubia sentada en las piernas del empresario trujillano, quien le de un beso.

Los reporteros de Amor y Fuego señalaron que Sheyla Rojas pasó la cuarentena en casa de Simón Sánchez Alayo y que habría pasado el año nuevo en México junto al empresario. Según el registro migratorio, el trujillano visitó este país el 18 de diciembre.