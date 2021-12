A través de sus redes sociales, Sheyla Rojas compartió unas fotografías junto a Luis Miguel Galarza, alias Sir Winston, ahora que el arquitecto llegó a Perú junto a la modelo. La exrubia parece estar dispuesta a llegar hasta el altar con el mexicano, pese a su polémica relación.

Las imágenes fueron reveladas en exclusiva por Amor y fuego. En las fotos, Sheyla Rojas aparece en poses muy románticas junto al hombre que le ha robado el corazón.

En otra de las fotos, el popular Sir Winston posa junto a sus padres, confirmando así que ha recibido la bendición de parte de ellos. “Mi gordis vino a ver a mis papis en Perú”, escribió.

En otro video, Sheyla Rojas se luce en una playa junto a ‘Sir Winston’ y le pide visitar nuevamente este paradisiaco lugar. Recordemos que, hace unos días, Sheyla Rojas confirmó que sí era una persona interesada.

Sheyla Rojas presume a Sir Winston (Video: Willax)

¿SHEYLA ROJAS ES INTERESADA?

La reportera de ‘Al Sexto Día’ interrogó a Sheyla Rojas y una de sus preguntas fue si la modelo era interesada. La exchica reality respondió honestamente y admitió que con el tiempo sus preferencias han cambiado.

“Mira, yo no sé si decirlo así, pero sí conforme ha pasado el tiempo yo siento que me he vuelto mucho más estricta en ese aspecto. Yo sí quiero que mi pareja tenga algo que ofrecerme. Lo que siempre he querido y lo que quiero es formar mi familia, tener una vida tranquila”, señaló.